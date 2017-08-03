|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|03.08.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ПРАВИТЕЛЬСТВУ И НАЦБАНКУ ПОРУЧЕНО РЕШИТЬ ДЕНЕЖНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ СЕЛЬХОЗРАБОТ
13:29 03.08.2017
Александр Лукашенко поручил правительству и Нацбанку решить денежные вопросы при обеспечении сельхозработ. Соответствующее распоряжение глава государства дал 2 августа на республиканском селекторном совещании по вопросам уборки урожая в 2017 году.
«Что касается решения вопросов денежных, головой отвечает Каллаур (прим. председатель правления Национального банка Беларуси Павел Каллаур), в пристежку – Кобяков (прим. премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков). Все финансовые вопросы с учетом, конечно, возможностей губерний, должны быть сняты. Вы имейте в виду, что сейчас все пойдут с портфелями просить денег. Поэтому надо разобраться. Там, где катастрофическая ситуация, надо помочь», - сказал А. Лукашенко.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 03.08.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 03.08.2017
Курсы в банках
на 03.08.2017
Конвертация в банках
на 03.08.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте