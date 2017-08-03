Александр Лукашенко поручил правительству и Нацбанку решить денежные вопросы при обеспечении сельхозработ. Соответствующее распоряжение глава государства дал 2 августа на республиканском селекторном совещании по вопросам уборки урожая в 2017 году.

«Что касается решения вопросов денежных, головой отвечает Каллаур (прим. председатель правления Национального банка Беларуси Павел Каллаур), в пристежку – Кобяков (прим. премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков). Все финансовые вопросы с учетом, конечно, возможностей губерний, должны быть сняты. Вы имейте в виду, что сейчас все пойдут с портфелями просить денег. Поэтому надо разобраться. Там, где катастрофическая ситуация, надо помочь», - сказал А. Лукашенко.