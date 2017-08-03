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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛАВИА СНИЗИЛА СТОИМОСТЬ ПРОВОЗА СВЕРХНОРМАТИВНОГО БАГАЖА В/ИЗ ЕРЕВАНА
13:14 03.08.2017

ОАО «Авиакомпания «Белавиа» с 1 августа снизила норму провоза сверхнормативного багажа в/из Еревана (Армения).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе авиаперевозчика, таким образом, стоимость провоза 1 кг багажа сверх нормы между Минском и Ереваном составит 3 евро вместо 6. Стоимость провоза сверхнормативного багажа в/из Еревана на транзитных рейсах через Минск составит от 6 евро за 1 кг.

Сверхнормативный багаж оплачивается по установленным ставкам за каждый килограмм в зависимости от маршрута перевозки.

Авиасообщение между Минском и Ереваном было возобновлено 24 мая. Полеты осуществляются 2 раза в неделю с вылетом из Минска в 22.40 по средам и воскресениям и прибытием в Международный аэропорт «Звартноц» на следующий день в 2.45 (время местное). Обратный рейс из Еревана осуществляется с вылетом в 3.35 по понедельникам и четвергам с прилетом в Национальный аэропорт «Минск» в 5.45. Время в полете составляет 3 часа 10 минут.

Стоимость билетов по направлению из Минска в Ереван составит от 114 евро, из Еревана в Минск от 152 евро, включая таксы и сборы. Стоимость перелета туда-обратно – от 226 евро, включая таксы и сборы.
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