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ЭКОНОМИКА РБ


В БЮДЖЕТ МИНСКА ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА ВНЕСЛИ БОЛЕЕ 1,9 МЛРД РУБЛЕЙ
12:58 03.08.2017

На 01.07.2017 субъекты малого и среднего бизнеса в бюджет Минска внесли 1933,6 млн рублей, или 118,8% к аналогичному периоду 2016 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Минску, в столице зарегистрировано более 115 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года количество субъектов увеличилось на 2%.

Этим кругом плательщиков обеспечено 36,3% консолидированных поступлений Минска, что на 4,8 п.п. выше 2016 года.
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