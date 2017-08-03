На 01.07.2017 субъекты малого и среднего бизнеса в бюджет Минска внесли 1933,6 млн рублей, или 118,8% к аналогичному периоду 2016 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Минску, в столице зарегистрировано более 115 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года количество субъектов увеличилось на 2%.

Этим кругом плательщиков обеспечено 36,3% консолидированных поступлений Минска, что на 4,8 п.п. выше 2016 года.