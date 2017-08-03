|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|03.08.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В БЮДЖЕТ МИНСКА ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА ВНЕСЛИ БОЛЕЕ 1,9 МЛРД РУБЛЕЙ
12:58 03.08.2017
На 01.07.2017 субъекты малого и среднего бизнеса в бюджет Минска внесли 1933,6 млн рублей, или 118,8% к аналогичному периоду 2016 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Минску, в столице зарегистрировано более 115 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года количество субъектов увеличилось на 2%.
Этим кругом плательщиков обеспечено 36,3% консолидированных поступлений Минска, что на 4,8 п.п. выше 2016 года.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 03.08.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 03.08.2017
Курсы в банках
на 03.08.2017
Конвертация в банках
на 03.08.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте