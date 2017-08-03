Александр Лукашенко поручил руководству МВД и Комитета госконтроля начиная с 1 августа докладывать о случаях выхода из строя гарантийной сельскохозяйственной техники. Соответствующее распоряжение президент дал 2 августа на республиканском селекторном совещании по вопросам уборки урожая в 2017 году.

«Не дай бог выйдет гарантийная техника из строя – факты мне эти все доложить по стране. И не дай бог туда больше суток не явится гарант», - предупредил глава государства.

Заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко доложил, что по факту 2016-го и первой половины 2017 года отмечено снижение дефектности техники – как гарантийной, так и постгарантийной. Он сообщил, что все задания по обеспечению техникой нынешней уборочной выполнены. Произведены в достаточном количестве новые зерноуборочные и кормоуборочные комбайны, однако не все из них оплачены.

«Поэтому проблема за хозяйствами, за областями. Выкупать надо», - сказал В. Семашко.

Соответствующие показатели А. Лукашенко поручил проанализировать в сравнении с количеством отказов у техники зарубежных производителей признанных в мире марок.

«Возьмем отказы их. Если Семашко на этом уровне работает, к нему претензий нет. Если хоть на одну единицу хуже, пусть пеняют сами на себя. Хватит с ними цацкаться. За некачественную технику отвечает персонально Семашко», - заявил президент.

Что касается поставок произведенной техники, глава государства поручил оперативно решить этот вопрос.

«Всю технику, которая заказана, отправить в хозяйства. Если не оплачена – под гарантии губернаторов. Пусть с Семашко определяются промышленники, до какого времени они могут потерпеть с оплатой в этом году. Что толку от того, что изготовлены комбайны, и они сегодня стоят на заводе. Денег нет… Ну, завтра появятся. А комбайны-то не нужны будут завтра. Поэтому немедленно отправить под гарантии губернаторов и Кобякова (прим. премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков) по оплате», - распорядился А. Лукашенко.