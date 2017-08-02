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ЭКОНОМИКА РБ
МИНЮСТ ПРОВЕДЕТ 7 АВГУСТА ПРЯМУЮ ЛИНИЮ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ
11:58 03.08.2017
Министерство юстиции 7 августа проведет «прямую телефонную линию» с участием заместителя начальника отдела организации исполнительного производства управления организации и контроля главного управления принудительного исполнения Галины Ткачевой.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минюсте, задать интересующие вопросы по теме «Об организации работы территориальных органов принудительного исполнения» можно с 11.00 до 12.00 по телефону 8 017 200 16 40.
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