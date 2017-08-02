ЭКОНОМИКА РБ

МИНЮСТ ПРОВЕДЕТ 7 АВГУСТА ПРЯМУЮ ЛИНИЮ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

11:58 03.08.2017 Министерство юстиции 7 августа проведет «прямую телефонную линию» с участием заместителя начальника отдела организации исполнительного производства управления организации и контроля главного управления принудительного исполнения Галины Ткачевой. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минюсте, задать интересующие вопросы по теме «Об организации работы территориальных органов принудительного исполнения» можно с 11.00 до 12.00 по телефону 8 017 200 16 40.