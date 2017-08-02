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ЭКОНОМИКА РБ
МОБИЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР МТС ОБНОВИЛ ФИРМЕННЫЙ САЛОН СВЯЗИ В БРЕСТЕ
11:27 03.08.2017
В Бресте открылся обновленный офис мобильного оператора МТС по адресу: ул. Куйбышева, 15-5.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, посетители салона теперь могут не только изучить характеристики представленных в нем смартфонов и планшетов, но и протестировать понравившуюся технику. Многие модели доступны на акционных условиях: их можно купить со скидкой и оформить в рассрочку без первого платежа и/или процентов.
Обновился и дизайн офиса. Для повышения удобства обслуживания в нем пересмотрена организация рабочих мест консультантов. Как и во всех филиалах МТС, сотрудники салона готовы помочь с выбором подходящего тарифа или гаджета, рассказать о дополнительных услугах оператора. В ближайшее время здесь появится детский уголок.
Обновленный офис МТС находится рядом с Центральным рынком Бреста. Салон работает с 9.00 до 20.00 по будням и с 9.00 до 18.00 по выходным без перерыва на обед.
Помимо филиала по ул. Куйбышева, 15-5 в Бресте располагаются еще 5 фирменных салонов связи МТС.
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