В Бресте открылся обновленный офис мобильного оператора МТС по адресу: ул. Куйбышева, 15-5.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, посетители салона теперь могут не только изучить характеристики представленных в нем смартфонов и планшетов, но и протестировать понравившуюся технику. Многие модели доступны на акционных условиях: их можно купить со скидкой и оформить в рассрочку без первого платежа и/или процентов.

Обновился и дизайн офиса. Для повышения удобства обслуживания в нем пересмотрена организация рабочих мест консультантов. Как и во всех филиалах МТС, сотрудники салона готовы помочь с выбором подходящего тарифа или гаджета, рассказать о дополнительных услугах оператора. В ближайшее время здесь появится детский уголок.

Обновленный офис МТС находится рядом с Центральным рынком Бреста. Салон работает с 9.00 до 20.00 по будням и с 9.00 до 18.00 по выходным без перерыва на обед.

Помимо филиала по ул. Куйбышева, 15-5 в Бресте располагаются еще 5 фирменных салонов связи МТС.