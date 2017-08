ЭКОНОМИКА РБ

БГУ ПОДНЯЛСЯ НА 131 ПОЗИЦИЮ В РЕЙТИНГЕ УНИВЕРСИТЕТОВ WEBOMETRICS RANKING OF WORLD UNIVERSITIES

10:58 03.08.2017 Белорусский государственный университет занял 506 место в новой редакции Мирового вебометрического рейтинга университетов Webometrics Ranking of World Universities (WRWU). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БГУ, в сравнении с прошлыми показателями университет поднялся на 131 позицию. Всего в рейтинге Webometrics учитываются данные более 26000 высших учебных заведений (всего в мире насчитывается более 30000 вузов). Лидерами по традиции являются Гарвардский университет, Стэнфордский университет и Массачусетский технологический институт. БГУ стабильно входит в тройку лучших университетов СНГ, уступив позиции Московскому государственному университету им. М.В. Ломоносова (215 место) и Санкт-Петербургскому государственному университету (480 место). Среди лучших университетов стран-соседей в рейтинге представлены: Варшавский университет (402 место), Тартусский университет (442), Вильнюсский университет (768), Латвийский университет (1224), Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (1296). Среди белорусских вузов БГУ неизменно сохраняет первенство. Второе место занимает Белорусский национальный технический университет – 3060 позиция. На третьем месте – Академия управления при президенте Беларуси (3084), на четвертом – Гродненский государственный университет им. Я. Купалы, разместившийся на 3317 позиции. И замыкает пятерку Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники (3569 место). На протяжении последних лет БГУ демонстрирует устойчивость своих позиций в рейтинге WRWU, входя в 2% лучших мировых университетов. БГУ в этом году показал высокие результаты в трех крупнейших мировых рейтингах. В июне 2017 года занял 334 место в британском рейтинге Quacquarelli Symonds, представлен в Times Higher Education и впервые вошел в Шанхайский рейтинг по физике. Рейтинг Webometrics Ranking of World Universities уже более 10 лет составляется испанской исследовательской лабораторией Laboratorio de Internet и обновляется два раза в год: в январе и июле. Высшие учебные заведения ранжируются по четырем показателям, характеризующим уровень научных публикаций и присутствие университетов в мировом интернет-пространстве: «влияние» – цитируемость сайта, «присутствие» – размер сайта, «открытость» – количество файлов по данным поисковой системы Google Scholar и «качество» – число публикаций сотрудников университета, попавших в 10% наиболее цитируемых в мире по данным наукометрической базы данных Scopus.