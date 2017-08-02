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ЭКОНОМИКА РБ
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ОГРАНИЧИВАЕТ ПОСТАВКИ БЕЛОРУССКОГО МОРОЖЕНОГО В РОССИЮ И ВВОДИТ РЕЖИМ УСИЛЕННОГО КОНТРОЛЯ ШЕСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ БЕЛАРУСИ
10:28 03.08.2017
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России зафиксировала повторное выявление в мороженом производства белорусской компании СООО «Морозпродукт» остатков линкомицина.
Как сообщает сайт ведомства, в связи с этим Россельхознадзор вводит временные ограничения на поставки продукции, производимой указанным предприятием, на территорию России с 4 августа текущего года.
Кроме этого, Россельхознадзор также вводит с 4 августа текущего года режим усиленного лабораторного контроля в отношении следующих компаний, поставляющих свою продукцию на территорию России:
ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» (выявление в мясе птицы наличия фторхинолонов);
ОАО «Бабушкина крынка» (выявление в сухом обезжиренном молоке наличия остатков фторхинолонов);
ООО «Гомельский мясокомбинат» (выявление в готовых мясных изделиях тилмикозина, энрофлоксацина, ципрофлоксацина);
СООО «Мясокомбинат Мир» (выявление в мясе жилованном наличия Listeria monoсytogenes);
ОАО «Смолевичи бройлер» (выявление в мясе птицы наличия фторхинолонов, в полуфабрикатах из мяса птицы фторхинолонов, в субпродуктах птичьих: фторхинолонов, ципрофлоксацина, офлоксацина);
ОАО «Щучинский маслосырзавод» (выявление в сыре превышения допустимого количества консерванта натамицина (пимарицина, дельвоцида)).
Федеральная служба также направила соответствующее письмо в адрес Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси с информацией о выявленных случаях нарушения качественного состава, заявленного ОАО «Савушкин продукт» (выявление в йогурте массовой доли жира, в твороге массовой доли белка).
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