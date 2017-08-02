В Минске компания МТС поможет оператору краткосрочной аренды автомобилей Driveтime заключать договоры с водителями, которые хотят брать машины в аренду.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе мобильного оператора, чтобы арендовать авто, нужно зарегистрироваться в системе Driveтime: установить мобильное приложение и привязать банковскую карту. После того, как заявка одобрена, заключить договор в любом столичном офисе МТС и получить доступ к карте автомобилей в приложении Drivetime. А когда понадобится авто для поездки, выбрать его через приложение. Планируется, что услуги каршеринга будут доступны минчанам уже в этом месяце, но оформить документы можно заранее, чтобы потом просто комфортно пользоваться сервисом.

Сервис краткосрочной аренды автомобиля, или каршеринг, под брендом Driveтime – новый вид городского транспорта, который позволит минчанам и гостям столицы арендовать авто на короткое время с поминутной оплатой. Машины будут расставлены в свободном доступе по городу, а стоимость бензина, страховки и обслуживания авто уже включены в цену аренды. Компания МТС выступает партнером проекта. Для комфорта пользователей мобильный оператор оборудует машины общественным Wi-Fi.

«Спрос на услуги каршеринга будет высокий благодаря цене и простоте пользования сервисом. Сотрудничество с МТС позволит ускорить необходимую процедуру оформления договоров, поскольку салоны оператора находятся в самых популярных местах Минска», – отметили представители ООО «Каршеринг».

В Минске работают 28 собственных центров обслуживания МТС, а максимальное время работы некоторых с 9.00 до 22.00.