Постановлением Совета министров №573 от 01.08.2017 одобрен проект договора между правительством Беларуси и ООО «Лизинговая компания «Дельта» о предоставлении в России товаров, произведенных в Беларуси, на условиях финансовой аренды (лизинга) в качестве основы для проведения переговоров.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, Министерство промышленности уполномочено совместно с Министерством финансов на проведение переговоров с ООО «Лизинговая компания «Дельта» по проекту договора. При этом ведомству разрешено при необходимости вносить в него изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера. Также министерство уполномочено на подписание договора при достижении договоренностей в пределах одобренного проекта.

ОАО «БПС-Сбербанк» определено банком-агентом по выполнению условий договора с выплатой ему вознаграждения в размере не более 0,02% суммы, подлежащей компенсации Беларусью, за счет средств республиканского бюджета, предусматриваемых на эти цели.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.