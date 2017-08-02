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ЭКОНОМИКА РБ
ОДОБРЕН ПРОЕКТ ДОГОВОРА МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ БЕЛАРУСИ И ЛИЗИНГОВОЙ КОМПАНИЕЙ «ДЕЛЬТА» О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ БЕЛОРУССКИХ ТОВАРОВ В ЛИЗИНГ В РОССИИ
09:20 03.08.2017
Постановлением Совета министров №573 от 01.08.2017 одобрен проект договора между правительством Беларуси и ООО «Лизинговая компания «Дельта» о предоставлении в России товаров, произведенных в Беларуси, на условиях финансовой аренды (лизинга) в качестве основы для проведения переговоров.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, Министерство промышленности уполномочено совместно с Министерством финансов на проведение переговоров с ООО «Лизинговая компания «Дельта» по проекту договора. При этом ведомству разрешено при необходимости вносить в него изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера. Также министерство уполномочено на подписание договора при достижении договоренностей в пределах одобренного проекта.
ОАО «БПС-Сбербанк» определено банком-агентом по выполнению условий договора с выплатой ему вознаграждения в размере не более 0,02% суммы, подлежащей компенсации Беларусью, за счет средств республиканского бюджета, предусматриваемых на эти цели.
Постановление вступает в силу со дня его принятия.
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