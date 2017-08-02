ЭКОНОМИКА РБ

ПЕРВЫЙ ЗАММИНИСТРА СВЯЗИ ПРОВЕДЕТ 4 АВГУСТА ВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМ В БОБРУЙСКЕ

17:24 02.08.2017 Первый заместитель министра связи и информатизации Беларуси Дмитрий Шедко 4 августа проведет приём граждан и юридических лиц в Бобруйске с одновременным подключением «прямой телефонной линии». Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве связи информатизации, задать интересующие вопросы можно с 11.00 до 12.00 в здании Бобруйского районного узла электросвязи (ул.Минская ,21, кабинет начальника УЭС) и по телефону ‎(+375 225) 700007.