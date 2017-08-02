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ЭКОНОМИКА РБ
ПЕРВЫЙ ЗАММИНИСТРА СВЯЗИ ПРОВЕДЕТ 4 АВГУСТА ВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМ В БОБРУЙСКЕ
17:24 02.08.2017
Первый заместитель министра связи и информатизации Беларуси Дмитрий Шедко 4 августа проведет приём граждан и юридических лиц в Бобруйске с одновременным подключением «прямой телефонной линии».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве связи информатизации, задать интересующие вопросы можно с 11.00 до 12.00 в здании Бобруйского районного узла электросвязи (ул.Минская ,21, кабинет начальника УЭС) и по телефону (+375 225) 700007.
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