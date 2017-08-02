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ЭКОНОМИКА РБ


ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ СУДЫ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ КОНФИСКОВАЛИ В ДОХОД ГОСУДАРСТВА 44 ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВА
17:20 02.08.2017

Прокуратура Брестской области проанализировала практику применения судами Брестской области конфискации транспортных средств.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генеральной прокуратуре, в первом полугодии 2017 г. специальная конфискация орудий и средств совершения преступлений, имущества, добытого преступным путем, была применена судами по 152 уголовным делам, в том числе конфисковано в доход государства 44 транспортных средства, которыми управляли лица в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения (37 легковых автомобилей, 2 скутера, 2 мотоцикла, 1 единица сельхозтехники, 2 иных транспортных средства). При этом в 6 случаях специальная конфискация применена судами в связи с принесением прокурорами апелляционных и надзорных протестов.

По приговору суда Ивацевичского района гражданин Н. осужден по ч.3 ст.282-1 УК (незаконные перемещение (транспортировка) или разделка диких животных). При этом судом постановлено возвратить обвиняемому автомобиль. Но поскольку автомобиль использовался в качестве средства совершения преступления, прокурором Ивацевичского района на указанный приговор принесен апелляционный протест. По итогам его рассмотрения постановлено конфисковать автомобиль в доход государства.

На том же основании определением судебной коллегии по уголовным делам Брестского областного суда по апелляционному протесту государственного обвинителя (прокуратура Ивановского района) изменен приговор в отношении гражданина Д., осужденного за незаконное пересечение государственной границы Беларуси и уклонение от отбывания наказания в виде исправительных работ: и применена специальная конфискация автомобиля в доход государства.
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