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ЭКОНОМИКА РБ


БОЛЕЕ 2 МЛН РУБЛЕЙ УЩЕРБА НАНЕС ГРАЖДАНАМ ДИРЕКТОР «СИНВАЛ-ЛИЗИНГ»
17:16 02.08.2017

Столичное управление Следственного комитета завершило расследование уголовного дела в отношении директора ООО «СинВал-Лизинг».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Следственном комитете, в ходе следствия установлено, что ранее неоднократно судимый за мошенничество 41-летний житель Минска организовал регистрацию ряда юридических лиц и с января 2013 года по май 2016 года осуществлял деятельность от их имени, будучи директором данных фирм.

Деятельность обвиняемого заключалась в привлечении денег граждан под различными предлогами и на различных условиях, например, в качестве займов для развития бизнеса. За пользование средствами директор обещал щедрые выплаты, значительно превышавшие проценты по депозитам в белорусских банках. Кроме того, оговаривалась полная возвратность вложенных денег. В действительности же он не намеревался выполнять обязательства в полном объеме.

В дальнейшем 41-летний мужчина также организовал выдачу займов гражданам под залог принадлежавшего им недвижимого имущества. При этом возвращать предметы залога не намеревался, фактически ими завладевал и распоряжался по собственному усмотрению.

В целях придания видимости законности и правомерности своих действий обвиняемый арендовал и оборудовал в столице вместительные офисные помещения представительского класса на улице Куйбышева в Минске, где принимал клиентов. Кроме того, запустил рекламную кампанию по продвижению своей фирмы в СМИ и интернете в целях привлечения большего количества денежных средств.

Для предотвращения обращений в правоохранительные органы руководитель частично обеспечивал отдельные выплаты за счет средств, поступивших от новых физических и юридических лиц, заключивших договоры с фирмами, находившимися под руководством обвиняемого – в этом суть механизма финансовой пирамиды, организованной директором ООО «СинВал-Лизинг».

В рамках расследования установлено порядка пятидесяти потерпевших. Согласно имеющейся в материалах уголовного дела информации сумма ущерба, нанесенного гражданам, составляет более 2,2 млн рублей.

Следствием изъята и проанализирована документация юридических лиц, проведены допросы, очные ставки с участием обвиняемого и потерпевших.

Действия обвиняемого квалифицированы следствием по ч. 4 ст. 209 Уголовного кодекса Беларуси. В его отношении применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

По иным фактам мошеннических действий обвиняемого расследование продолжается.
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