РУП «Гомельэнерго» совместно с АКОО «Китайская машиностроительная инжиниринговая корпорация» 31 июля завершено строительство объекта «Реконструкция Гомельской ТЭЦ-1 с созданием блока ПГУ-35, с установкой ГТУ-25, котла-утилизатора и паровой турбины» и подписан акт ввода объекта в эксплуатацию.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГПО «Белэнерго», финансирование строительства объекта осуществлялось за счет средств Международного банка реконструкции и развития. Согласно заключенному контракту АКОО «Китайская машиностроительная инжиниринговая корпорация» была осуществлена разработка проектной документации, поставка оборудования и выполнение всего комплекса строительно-монтажных и наладочных работ.

Строительство было начато в октябре 2015 года.

В результате реализации проекта на Гомельской ТЭЦ-1, которая относится к филиалу «Гомельские тепловые сети» РУП «Гомельэнерго», была установлена газовая турбина «Хитачи» мощностью 26 МВт, котел-утилизатор паропроизводительностью 41,3 тонн/час и паровая турбина «Сименс» мощностью 5,3 МВт.

Основной целью реализации проекта являлось повышение надёжности и энергоэффективности Гомельской энергосистемы.