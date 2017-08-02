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ЭКОНОМИКА РБ
ЗАММИНИСТРА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ НАЗНАЧЕН ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ГОСУДАРСТВА В РЫБХОЗЕ «ПОЛЕСЬЕ»
17:08 02.08.2017
Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло назначен представителем государства в органах управления ОАО «Рыбхоз «Полесье». Соответствующее постановление Совета министров №566 от 28 июля 2017 г. опубликовано сегодня на Национальном правовом Интернет-портале.
Постановление принято в соответствии с указом №100 от 19 февраля 2008 г. «О некоторых вопросах владельческого надзора».
Документ вступает в силу со дня его принятия.
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