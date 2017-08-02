Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло назначен представителем государства в органах управления ОАО «Рыбхоз «Полесье». Соответствующее постановление Совета министров №566 от 28 июля 2017 г. опубликовано сегодня на Национальном правовом Интернет-портале.

Постановление принято в соответствии с указом №100 от 19 февраля 2008 г. «О некоторых вопросах владельческого надзора».

Документ вступает в силу со дня его принятия.