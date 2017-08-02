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ЭКОНОМИКА РБ


В ГОМЕЛЕ И ЕГО ПРИГОРОДНОЙ ЗОНЕ НЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ БОЛЕЕ 70 ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
17:03 02.08.2017

Комитетом госконтроля Гомельской области установлены факты бесхозяйственного отношения к земельным участкам в Гомеле и его пригородной зоне, а также многочисленные недостатки и упущения со стороны местных органов власти при осуществлении контроля над их использованием.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете государственного контроля, так, в Гомеле в 2016 году государственными контролерами выявлено более 30 неиспользуемых (от 1,5 до 5 лет) земельных участков, предоставленных для строительства и обслуживания жилых домов, которые заросли сорной растительностью, а в отдельных случаях превратились в свалки. Только после вмешательства Комитета госконтроля, Гомельским горисполком было изъято 27 таких участков, часть из которых была предоставлена нуждающимся, а остальные реализованы через аукцион. В результате в бюджет поступило более 140 тыс. руб.

В ходе проверок работниками Комитета госконтроля выявлено свыше 40 пустующих (от 2 до 8 лет) и не освоенных в установленные сроки земельных участка в п. Ченки Гомельского района. При этом в данном населенном пункте имеется значительный спрос на земельные участки. Так, на 1 января 2017 г. количество граждан, желающих получить земельные участки в п. Ченки, составляло 206 человек.

Вместе с тем, Ченковским сельисполком надлежащие меры по изъятию у нерадивых землепользователей данных земельных участков и их вовлечению в хозяйственный оборот приняты не были.

Об отсутствии желания со стороны Ченковского сельисполкома в наведении порядка на закрепленной территории свидетельствует и тот факт, что в 200 метрах от здания сельисполкома находилась несанкционированная свалка строительных и бытовых отходов. Только после повторного указания Комитетом госконтроля на данный факт были приняты меры по наведению должного порядка.

Проверкой также установлены факты причинения вреда государству в результате занижения Ченковским сельисполкомом стоимости земельных участков при их продаже в частную собственность.

Для дачи правовой оценки действиям должностных лиц сельисполкома материалы проверки направлены в прокуратуру Гомельской области.

По результатам проведенных мероприятий руководству Гомельского облисполкома предложено принять меры по устранению и упреждению в дальнейшем выявленных нарушений, а также привлечению к ответственности лиц их допустивших.
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