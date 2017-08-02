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ЭКОНОМИКА РБ


В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ ТЕМП РОСТА ВАЛОВОЙ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА СОСТАВИЛ 91,4%
16:58 02.08.2017

В первом полугодии темп роста валовой добавленной стоимости строительства составил 91,4%. Такую информацию озвучил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков на заседании Совета министров.

По его словам, в июне сохранена тенденция роста объемов производства в промышленности – 106,1%. Валовая добавленная стоимость обрабатывающей промышленности приросла за последний месяц еще на 0,1 процентного пункта – до 106,6%.

«Неплохо сработали организации Минпрома (113,6%), Беллесбумпрома (115,9%), Беллегпрома (107,6%), Белгоспищепрома (104,8%). Но до выполнения целевой задачи на первое полугодие Минпром, Беллесбумпром и Беллегпром не дотянули. В первом полугодии текущего года на 65% произвели больше грузовых автомобилей и самосвалов карьерных, на 44% – железнодорожных вагонов. Больше 50% роста – по производству станков для обработки металлов, фанеры, древесно-волокнистых плит, тканей шерстяных и др. На 1,5 процентного пункта выросла добавленная стоимость и в транспортной деятельности – до 105,2%. Однако строительство продолжает падать. Темп роста валовой добавленной стоимости – 91,4%», - сообщил А. Кобяков.

По словам премьер-министра, не выполнены обещания, данные в мае на заседании президиума правительства – вместо роста строймонтажа в июне получено снижение на 1 п.п. – до 91,5% к первому полугодию 2016 г. Из-за этого страна потеряла 0,5% ВВП.

«Если бы выполняли то, о чем договаривались, то страна имела бы ВВП за 6 месяцев не 101, а 101,5Прежде всего за счет использования тех денег, которые есть. Строители говорят, что на стройку не хватает денег. При этом не используются запланированные льготные кредиты Банка развития. Общий объем ресурсов освоен всего на 32%. Принят 240-й указ о поддержке граждан на строительство жилья. Разворачивайте работу. Деньги есть, надо только правильно организоваться. Есть вопросы и по производству стройматериалов. Извести произведено на 4% меньше, кирпичей и блоков строительных – на 3%, бетона – на 15%. Это взаимосвязанные вещи», - подчеркнул А. Кобяков.

Руководитель правительства отметил, что по итогам полугодия из-за погодных условий аграрии не добрали к уровню января–июня 2016 года 0,8%. Рост животноводства и производства молока не компенсировал потери в растениеводстве.

«Почти на уровне 2016 года сработала торговля, в розничной торговле приросли на 0,3%. Но целевая задача по выходу на темп роста розничного товарооборота 101,2% по итогам первого полугодия не выполнена. Напомню, что реальная заработная плата выросла на 2%, поэтому доведенная целевая задача вполне обоснована. Основное влияние на такой результат оказала наша потребкооперация. Розничный товарооборот по системе снижен на 13,5%. Это существенная «сдача» своих позиций на традиционном рынке. Доля в товарообороте организаций торговли снизилась с 7,2% в 2016 году до 6,4% в первом полугодии 2017 года», - подчеркнул А. Кобяков.
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