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ЭКОНОМИКА РБ


ГЕНДИРЕКТОР МОЛОДЕЧНЕНСКОГО ЗАВОДА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ И ЕГО ЗАМ ПРИЗНАНЫ ВИНОВНЫМИ В ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИИ СЛУЖЕБНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ И СЛУЖЕБНОМ ПОДЛОГЕ
16:48 02.08.2017

Суд Ленинского района Минска постановил приговор по уголовному делу в отношении генерального директора ОАО «Молодечненский завод металлоконструкций» М. и его заместителя по экономике и финансам Т., обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.17, ч.2 ст.427, ч.4 ст.210, ч.2 ст.17, ч.3 ст.424 УК Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Верховном суде, приговором суда обвиняемые М. и Т. признаны виновными во внесении должностным лицом заведомо ложных сведений и записей в официальные документы, составлении и выдаче заведомо ложных документов, совершенных из корыстной и иной личной заинтересованности, при отсутствии признаков более тяжкого преступления (служебном подлоге), совершенных с целью искажения данных государственной статистической отчетности, и на основании ч.2 ст.427 УК Беларуси им назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей, на срок 3 года каждому.

Они же признаны виновными в завладении имуществом с использованием служебных полномочий (хищении путем злоупотребления служебными полномочиями), совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, и на основании ч.4 ст.210 УК.

Обвиняемому М. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей, на срок 4 года; обвиняемой Т. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей, на срок 4 года.

Они же признаны виновными в умышленном вопреки интересам службы совершении должностным лицом из иной личной заинтересованности действий с использованием своих служебных полномочий, повлекшем причинение существенного вреда государственным и общественным интересам (злоупотребление служебными полномочиями), повлекшем тяжкие последствия, и на основании ч.3 ст.424 УК.

Обвиняемому М. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей, на срок 5 лет; обвиняемой Т. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей, на срок 5 лет.

В соответствии с ч.2 и ч.6 ст.72 УК по совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим назначено окончательное наказание:

обвиняемому М. в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима с конфискацией имущества и с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей, на срок 5 лет;

обвиняемой Т. в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима с конфискацией имущества и с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей, на срок 5 лет.

С обвиняемых постановлено взыскать в солидарном порядке в пользу ОАО «Строймаш» в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением 51368,14 руб.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.
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