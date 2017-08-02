Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков подчеркивает необходимость более активного освоения средств по государственным программам. Об этом он заявил на заседании Совета министров.

Руководитель правительства напомнил, что на 2017 год утвержден план финансирования мероприятий госпрограмм в объеме 1,9 млрд рублей. Кроме того, за лимиты финансового плана выведено пять инфраструктурных объектов. Это плюс еще 464 млн рублей льготных ресурсов. Всего – 2,4 млрд рублей.

«За полгода освоено всего 32,7%. По расчетам Минэкономики, только по причине недоосвоения предусмотренных планом ресурсов не добрали 0,5 п.п. ВВП, а строймонтаж мог бы быть на 5,6 п.п. выше. Этого хватило бы для выполнения целевой задачи по росту строительно-монтажных работ. На инвестпроекты в агропромышленного комплекса в рамках госпрограммы развития аграрного бизнеса предусмотрено 369 млн рублей. Деньги есть. Но для их использования нужно, чтобы проекты соответствовали требованиям программ – эффективность, окупаемость, гарантия возврата вложенных средств. Этого пока нет. Минсельхозпрод необоснованно затянул корректировку госпрограммы Агробизнес 2020. Из запланированных 369 млн банками выдано только 82 млн, или 22%. Наибольшие «зависшие» суммы – суммы по новым проектам по Банку развития на условиях конкурса (планом предусмотрено 105 млн рублей). Цели и проекты по конкурсу были с заинтересованными согласованы. В итоге, имея деньги на строительство молочно-товарных ферм (60 млн рублей), комплексов по откорму свиней (23 млн рублей), реконструкцию плодоовощехранилищ (12 млн рублей) и комбикормовых производств (10 млн рублей) не выдано ни одного рубля. До конца года ожидаемое освоение – лишь 25 из 105 млн рублей, то есть уже планируется к недоосвоению 80 млн рублей», - отметил А. Кобяков.

Он также привело еще один пример – развитие юго-восточного региона Могилевской области.

«Предусмотрено финансирование – 52 млн рублей. Банк развития кредитует объекты по конкурсу, освоено – 0 рублей. По согласованию с областью на конкурс определили 5 направлений. Наиболее крупные – реконструкция МТФ (лимит 5 млн рублей), строительство свиноводческих комлексов (33 млн рублей). До настоящего времени на строительство молочно-товарных ферм не подано ни одной заявки, по свинокомплексам – только одна заявка. В итоге из 52 млн рублей, которые так настойчиво отстаивала область, в лучшем случае ожидаемое освоение составит не более 20 млн рублей», - сообщил руководитель правительства.

По его словам, на строительство взлетно-посадочной полосы предусмотрено ресурсов – 263 млн рублей, выбрано всего 28 млн, или 10,8%.

«Выходит, что не денег не хватает, а налицо крайне слабая организационно-распорядительная работа министерств, отвечающих за реализацию этих проектов. Все запланированные средства безусловно должны быть использованы. В связи с этим Минэкономики мной поручено оперативно перераспределить неосвоенные ресурсы на другие объекты, где их не хватает. Руководителей предупреждаю о персональной ответственности за эффективное и полное освоение кредитных средств», - резюмировал А. Кобяков.