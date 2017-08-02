В целях обеспечения планомерной работы по подключению кассового оборудования к системе контроля кассового оборудования, недопущения приостановления работы торговых объектов, Совет министров и Национальный банк Беларуси 31 июля 2017 года приняли постановление №571/9 «О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 6 июля 2011 г. №924/16».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Министерства по налогам и сборам, во исполнение требований подпункта 2.6 пункта 2 постановления Совмина и Нацбанка №924/16 от 06.07.2011 по установке в кассовое оборудование средства контроля налоговых органов (СКНО) постановлением №571/9 перенесены на шесть месяцев сроки установки СКНО в кассовое оборудование, используемое субъектами хозяйствования, сроки подключения к системе контроля кассового оборудования (СККО) для которых еще не наступили.

Предусмотренные постановлением №571/9 изменения по переносу сроков установки СКНО в кассовое оборудование, используемое субъектами хозяйствования, обусловлены необходимостью проведения производителями моделей кассового оборудования, включенных в Государственный реестр моделей (модификаций) кассовых суммирующих аппаратов и специальных компьютерных систем, используемых на территории Беларуси, доработки таких моделей для обеспечения подключения СКНО и функционирования с СККО.

При этом для субъектов хозяйствования, осуществляющих продажу товаров в торговом объекте с торговой площадью 650 кв. метров и более, заключивших гражданско-правовой договор на установку, обслуживание, снятие СКНО, предусмотрена возможность осуществлять прием наличных денежных средств и (или) банковских платежных карточек с использованием кассового оборудования без СКНО, но не более пятнадцати месяцев с даты введения обязанности использования такими субъектами хозяйствования кассового оборудования с установленным СКНО. Так, в соответствии с принятым постановлением №571/9 срок подключения такой категории кассового оборудования к СККО установлен до 1 марта 2018 года.

Одновременно, постановлением №571/9 перенесен на шесть месяцев срок установки СКНО в кассовое оборудование, встроенное в автоматические электронные аппараты, торговые автоматы, а также срок установки СКНО в автоматические электронные аппараты, торговые автоматы, используемые субъектами хозяйствования для приема наличных денежных средств при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг.

С учетом проводимой работы по совершенствованию механизма контроля за приемом денежных средств с использованием кассового оборудования и в целях сокращения расходов субъектов хозяйствования на замену кассового оборудования срок по замене кассового оборудования, зарегистрированного в налоговом органе, по истечении 6 лет с даты их первой регистрации, продлен до 1 июля 2018 г.

Для юридических лиц, осуществляющих оформление проезда и оказание услуг на железнодорожном транспорте общего пользования, обязанность по использованию кассового оборудования с установленным СКНО наступит с 1 июля 2018 г.; для юрлиц, использующих кассовое оборудование: в городах областного подчинения и Минске – с 1 февраля 2018 г., в городах районного подчинения – с 1 июня 2018 г., на всей территории Беларуси – с 1 июля 2018 г.

Для индивидуальных предпринимателей, использующих кассовое оборудование, обязанность по использованию кассового оборудования с установленным СКНО наступит: в городах областного подчинения и Минске – с 1 декабря 2018 г., в городах районного подчинения – с 1 января 2019 г., на всей территории республики – с 1 февраля 2019 г.

Постановление №571/9 вступает в силу после его официального опубликования.