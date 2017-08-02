ЭКОНОМИКА РБ

МИНФИН ИЗМЕНИЛ ЦЕНЫ НА ПРИНИМАЕМЫЕ В ГОСФОНД БЕЛАРУСИ ДРАГМЕТАЛЛЫ

16:13 02.08.2017 Министерство финансов утвердило цены на драгоценные металлы (кроме драгоценных металлов при осуществлении банковских операций), принимаемые в Госфонд Беларуси. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, с 1 августа цены на драгметаллы установлены в следующих размерах: золото – 75,35 рубля, серебро – 1 рубль; платина – 55,67 рубля; палладий – 52,87 рубля; родий – 56,55 рубля; рутений – 3,93 рубля; иридий – 58,38 рубля, осмий – 23,83 рубля. Цены приведены за 1 грамм металла.