Почти треть бюджета Минска сформировано 10 крупными организациями: за первое полугодие 2017 г. они уплатили в бюджет 1724,4 млн рублей, или 106,1% к уровню 2016 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Минску, на 1 июля 2017 года формирование консолидированного бюджета города обеспечили 343 тыс. плательщиков, в том числе 60 тыс. организаций, 71 тыс. индивидуальных предпринимателей и 212 тыс. физических лиц.

В рейтинге плательщиков столицы, обеспечивших наибольшие суммы поступлений в январе-июне 2017 года, – ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», ЗАО «Белорусская нефтяная компания», РУП «Минскэнерго», ООО «Табак-инвест», ИООО «Лукойл Белоруссия», Унитарное предприятие «Велком», СООО «МТС», ОАО «АСБ «Беларусбанк», ЗАО «Минский завод виноградных вин», ИООО «Газпромнефть-Белнефтепродукт».