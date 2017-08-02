Авиакомпания «Белавиа» изменяет формат телефонной справочной службы: с 1 августа на протяжении месяца в тестовом режиме на запросы пассажиров будет отвечать робот-оператор Василиса.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе авиаперевозчика, тестирование будет проходить в несколько этапов. На первом тестовом этапе, который продлится ориентировочно 10-15 дней, робот будет только принимать первичный вызов, выслушивать вопрос и переключать на оператора. В случае если все специалисты заняты, робот будет предлагать сформулировать вопрос с последующим обратным звонком клиенту. Таким образом, оператор-робот будет набирать базу вопросов и «обучаться» для последующего общения с клиентами.

На втором тестовом этапе, ориентировочно с 15 августа на протяжении последующих 10-15 дней, робот-оператор начнет отвечать на наиболее простые вопросы. В случае незнакомого роботу-оператору запроса клиента будут переключать на специалиста.

Финальным этапом изменения формата справочной службы станут ответы робота-оператора на широкий спектр часто задаваемых вопросов: на какие направления есть билеты, какие тарифы доступны и т.д.

Предполагается, что введение новой системы позволит увеличить количество обрабатываемых запросов на 60% и тем самым снизить уровень негативных отзывов, связанных со временем ожидания на линии.

По итогам тестирования будет проведена оценка эффективности, а также обратной связи пассажиров о целесообразности перехода на автоматическую систему справочной службы.

Партнер проекта – компания «Технологии коммуникаций», белорусский разработчик решения по автоматизации контакт-центров на основе технологий искусственного интеллекта.

Авиакомпания обращает внимание, что справочная служба будет работать в тестовом режиме. Также «Белавиа» напоминает, что уже на протяжении трех месяцев работает сервис Blinger.io, который позволяет производить сбор обращений от пассажиров из различных интернет-источников: мессенджеров, чатов и электронной почты, и направляет их напрямую в службу поддержки авиакомпании «Белавиа».