В Беларуси необходимо более активно развивать рынок финансовых инструментов. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков на заседании Совета министров.

По его словам, у банков должна быть возможность обменивать долги на акции.

«Следует создавать так называемый «рынок проблемных активов», передачу их с дисконтом для дальнейшей эффективной работе с ними. Нацбанку, Минфину и Минэкономики следует активнее заниматься расширением набора финансовых инструментов, которые позволят снизить проблемные обязательства организаций и сформировать положительное сальдо их денежных потоков», - сказал А. Кобяков.

Он также подчеркнул, что исполняется республиканский бюджет. Профицит в январе – июне 2017 г. составил 1,3 млрд рублей, или 2,7% к ВВП, и в полном объеме направлен на погашение валютного долга страны.

«Общие финансовые показатели работы экономики улучшаются. Чистая прибыль в январе – мае превысила 4 млрд рублей с ростом к прошлому году в 2,4 раза. Такая тенденция наблюдается почти во всех отраслях. Исключение составляют Минстройархитектуры (чистый убыток 60 млн рублей) и Белкоопсоюз (чистый убыток 7,7 млн рублей). Это сопоставление с 2016 годом корректно, мы заметно в этой части стали работать лучше. Но надо помнить про еще недосписанные курсовые разницы и недоначисленную амортизацию. Поэтому у нас еще не короткий путь финансового оздоровления впереди. Гибкое курсообразование и взвешенная политика Национального банка способствуют сохранению стабильности на внутреннем валютном рынке. Чистая покупка валюты у населения с начала года составила 1,1 млрд долларов США. Процентные ставки по новым кредитам для реального сектора за полгода снижены на 6,4 процентного пункта (с 20,5% годовых в декабре 2016 года до 14,1% – в июне 2017 года). Ставка рефинансирования Национального банка в этом году снижалась 6 раз. Сейчас она – 12% годовых», - подчеркнул премьер-министр.

Вместе с тем, по его словам, снижение ставок по кредитам для реального сектора экономики не является единственной панацеей для решения застарелых проблем задолженности по кредитам и займам. На погашение кредитов и займов за 5 месяцев этого года направлено четверть полученной выручки. Эти деньги рефинансированы.

«В этом году такая доля постепенно уменьшается. По итогам 2016 г. на погашение кредитов и займов направлено 27,7% выручки. По итогам 5 месяцев 2017 г. эта доля составила 25,1%. Просроченная задолженность по кредитам и займам за 5 месяцев текущего года выросла на 25%. Основная их доля приходится на предприятия сельского хозяйства. Две трети всех таких (просроченных) долгов приходится на Минскую, Гомельскую и Могилевскую области. Это на фоне улучшения общих финансовых показателей. Для снижения проблемных долгов предприятий уже приняты ряд решений: приняты меры по оздоровлению предприятий сельского хозяйства, порядка 800 млн рублей проблемных кредитов неплатежеспособных сельскохозяйственных организаций передали в созданное Агентство по управлению активами; более чем на 2 млрд рублей реструктуризировали обязательства перерабатывающих организаций АПК; ввели механизм реструктуризации долгов путем выпуска ценных бумаг (секъюритизация); приняты точечные решения главы государства о реструктуризации задолженности ряда промышленных предприятий», - сказал А. Кобяков.