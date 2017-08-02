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ЭКОНОМИКА РБ


ПРИРОСТ ВВП ПО ИТОГАМ ГОДА В 101,7% – ЦЕЛЬ ВПОЛНЕ ДОСТИЖИМАЯ – МИНИСТР ЭКОНОМИКИ
15:01 02.08.2017

Прирост ВВП по итогам года в 101,7% – цель вполне достижимая при условии слаженной работы отраслей экономики и выполнения поставленных задач. Такое мнение высказал министр экономики Беларуси Владимир Зиновский на заседании Совета министров.

По его словам, в первом полугодии ВВП страны составил 101%, а, следовательно, создан хороший задел для достижения прогнозного роста экономики по итогам года.

Говоря о решении текущих задач социально-экономического развития, В. Зиновский в частности указал на такие позитивные тенденции, как снижение инфляции и её минимальный за последние десять лет уровень в 3,4%, уменьшение ставок по новым кредитам до 13-14%, улучшение финансовых результатов работы организаций, прирост реальной зарплаты в первом полугодии на 2,3% по сравнению с первым полугодием прошлого года, причем в увязке с производительностью труда.

В то же время министр подчеркнул, что, несмотря на достижение общей цели по ВВП в первом полугодии, большинство отраслей не достигли взятых обязательств. Экономика прирастала в первую очередь за счет опережающих темпов в промышленности и транспорте.

«Надо понимать, что планка, взятая промышленностью, уже высокая и дальше без ощутимой поддержки других секторов выполнить задачу по росту экономики на 1,7% будет сложно», – заявил В. Зиновский.

Анализируя результаты работы промышленности, В. Зиновский указал на необходимость поддержания текущих темпов роста для сохранения требуемой динамики ВВП. В качестве основных препятствий он выделил проблемы долгов и недостатка оборотных средств.

«Системно вопрос «разгрузки старых долгов» без комплексной схемы, в том числе, скорейшего внедрения в Беларуси института «прощения» банками части безнадежного долга, не решить. Усилия Правительства и Нацбанка по снижению ставок, инфляции просто не будут работать, если мы не поможем предприятиям «развязать» старые долги»,– подчеркнул министр.

В. Зиновский отметил, что уже в сентябре все регионы должны выйти на положительные темпы, обеспечив общий прирост не менее чем на один процент. В то же время важнейшим условием раскрытия потенциала сельского хозяйства Беларуси министр назвал прирост добавленной стоимости в АПК именно за счет науки плюс высочайшая дисциплина и культура ведения агробизнеса на всех этапах.

Самыми проблемными сферами экономики в первом полугодии В. Зиновский назвал инвестиции и строительство.

«В январе-июне есть тенденция оживления в инвестиционной сфере, и это – результат использования большей части ресурсов на машины и оборудование. При этом прирост идёт в основном за счет крупных инвестиционных проектов. Но многие предприятия и амортизацию не начисляют, и соответственно обновлением оборудования не занимаются. Процесс технологического обновления должен быть непрерывным и равномерным, одновременно необходима и экономическая модернизация», – напомнил министр.

Одной из основных причин низких показателей строительной отрасли В. Зиновский назвал плохую работу руководства самих строительных организаций с банками – несвоевременная подготовка бизнес-планов, проектно-сметной документации, длительные согласования. Как результат, постоянный срыв сроков, недоосвоение лимитов кредитования. Резервом роста отрасли и ВВП, по словам министра, является полное освоение уже выделенных финансовых ресурсов.

Ключевой проблемой внешней торговли, по мнению В. Зиновского, является высокая страновая концентрация экспорта. Принимаются действенные меры по диверсификации экспорта в Китай, Европейский союз, Африку, США. Подготовлены проекты Указов для повышения эффективности механизма поддержки экспорта и совершенствования процедуры страхования экспортных рисков.
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