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ЭКОНОМИКА РБ


МОЛОДЫЕ И МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ ПОЛУЧАТ ПРАВО НА ГОСПОДДЕРЖКУ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЬЯ
14:17 02.08.2017

Молодые и многодетные семьи получат право на государственную поддержку при строительстве жилья. Соответствующий указ №274 «Об изменении Указа Президента Республики Беларусь» подписал 2 августа Александр Лукашенко.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, документ предусматривает изменение указа №240 от 4 июля 2017 года «О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений».

В соответствии с указом нуждающиеся в улучшении жилищных условий молодые и многодетные семьи, осуществляющие строительство жилья и заключившие для этих целей до 6 августа 2017 года включительно кредитные договоры на получение коммерческих (нельготных) кредитов, смогут воспользоваться финансовой поддержкой государства на условиях указа №585 от 22 ноября 2007 года «О предоставлении молодым и многодетным семьям финансовой поддержки государства».

На данную государственную поддержку в целом по стране могут рассчитывать 2814 молодых и 148 многодетных семей.
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