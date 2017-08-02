Отклонение от графика выхода на среднюю зарплату в 1000 рублей по стране составляет 1%. Такую информацию на заседании Совета министров озвучил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков.

По его словам, для выхода к концу года на запланированный уровень заработной платы (1000 рублей в среднем по стране) Министерство труда и социальной защиты с заинтересованными разработало график.

«В июне номинальная заработная плата составила 819,3 рубля, отклонение от графика составляет 1%. Не добираем 9 рублей», – сказал А. Кобяков.

Он подчеркнул, что всего из 7 важнейших показателей прогноза социально-экономического развития в первом полугодии 2017 года выполняется 6.

«Не выполняется только один показатель по реальным располагаемым доходам населения, хотя тоже имеет тенденцию роста. При этом реальная заработная плата в январе–мае выросла на 2 %, и этот рост полностью обеспечен ростом производительности труда (рост за 5 месяцев 102,7%). Следует отметить, что на показатель по доходам населения влияет не только уровень зарплат и пенсий, но и снижение ставок по банковским депозитам, где ранее физические лица «зарабатывали» на высоких ставках, а экономика при этом не имела приемлемых по цене ресурсов. Сейчас кредитно-депозитный рынок балансируется и постепенно переходит в нормальное русло», - сказал А. Кобяков.