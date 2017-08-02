Беларусь с 2 августа вводит временные ограничения на ввоз свинины из Румынии.

«По информации Международного эпизоотического бюро от 31.07.2017 г. на территории Румынии зарегистрированы новые случаи заболевания свиней африканской чумой свиней. В связи с этим с 02.08.2017 г. вводятся временные ограничения на ввоз на территорию Беларуси из Румынии живых свиней, спермы хряков, свинины и продуктов ее переработки, кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья, щетины, мяса от диких кабанов, охотничьих трофеев, полученных от восприимчивых видов животных и кормовых добавок для животных растительного и животного происхождения, в том числе из рыбы и птицы, бывшего в употреблении оборудования для транспортировки свиней и сырья (продукции) животного происхождения, содержания, убоя и разделки свиней», - говорится в указании Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.

Ограничения не распространяются на разрешения, выданные по согласованию с комитетами по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкомов Беларуси, на прошедшие термическую обработку в процессе производства шрота для производства комбикормов для животных и комбикорма для ценных видов рыб.

Также необходимо принять дополнительные меры контроля по обеспечению биологической защиты крупных свиноводческих комплексов, свиноводческих ферм и хозяйств всех форм собственности.