За прошлый месяц брестские и гродненские таможенники пресекли семь попыток незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС наручных часов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, каждый аксессуар превышал стоимость в 1500 евро, а значит, в соответствии с законодательством, подлежал обязательному письменному декларированию с уплатой таможенных платежей.

Так, брестские таможенники в пункте пропуска «Варшавский мост» выявили четыре таких нарушения. Во всех случаях граждане при пересечении границы выбирали для движения «зеленый» коридор, заявляя тем самым об отсутствии товаров для личного пользования подлежащих декларированию.

При таможенном досмотре автомобиля под управлением минчанина обнаружена заводская упаковка фирмы TAG Heuer с наручными швейцарскими часами стоимостью свыше 4 тыс. евро. Несколькими днями позже гражданин России пытался аналогичным образом переместить через границу женские наручные часы Rolex стоимостью свыше 6 тыс. евро. А еще двое жителей Владимира (Россия) пытались ввезти на территорию ЕАЭС часы Rolex Oyster Perpetual Datejust и Omega De Ville общей стоимостью свыше 8 тыс. евро.

Не увенчалась успехом и попытка жителя Москвы (Россия) перевезти через пункт пропуска «Домачево» без декларирования наручные часы Montblanc Time Walker Date Automatic стоимостью 3 тыс. евро.

Гродненские таможенники в прошлом месяце пресекли две такие попытки. В обоих случаях граждане следовали через пункт пропуска «Берестовица». Общая стоимость незаконно перемещаемых двух пар часов Breiting составила 9 тыс. евро.

Незаконно перемещаемые через таможенную границу ЕАЭС аксессуары изъяты. По фактам недекларирования товаров для личного пользования таможенниками начаты административные процессы в соответствии с ч. 1 ст. 14.5 КоАП Беларуси. Санкцией данной статьи предусмотрен штраф в размере от 5 до 30 базовых величин и возможная конфискация незадекларированных товаров.