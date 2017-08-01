ЭКОНОМИКА РБ

КОМПАНИЯ «САНТА БРЕМОР» ВЫПУСТИЛА НОВЫЙ СОРТ В ЛИНЕЙКЕ МОРОЖЕНОГО «ТОП»

12:30 02.08.2017 СП «Санта Бремор» ООО выпустило новый сорт в линейке мороженого «ТОП» – «ТОП Печенье-шоколадные криспи» в вафельном стаканчике. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, новинка – это нежное сливочное мороженое со вкусом бисквитного печенья и хрустящими шариками-криспи в белом, молочном и темном шоколаде.