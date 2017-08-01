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ЭКОНОМИКА РБ
КОМПАНИЯ «САНТА БРЕМОР» ВЫПУСТИЛА НОВЫЙ СОРТ В ЛИНЕЙКЕ МОРОЖЕНОГО «ТОП»
12:30 02.08.2017
СП «Санта Бремор» ООО выпустило новый сорт в линейке мороженого «ТОП» – «ТОП Печенье-шоколадные криспи» в вафельном стаканчике.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, новинка – это нежное сливочное мороженое со вкусом бисквитного печенья и хрустящими шариками-криспи в белом, молочном и темном шоколаде.
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