ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
02.08.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ЭЛЕКТРОННОЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ ТОВАРОВ ДОСТИГЛО 99% - ГТК
11:47 02.08.2017

Сегодня 99% таможенных деклараций на товары подаются субъектами внешнеэкономической деятельности в электронном виде.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, в таком декларировании в первом полугодии 2017 года уже участвовало 4605 субъектов хозяйствования. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года число участников ВЭД, подававших декларации в электронном виде увеличилось на 9%.

Достичь практически стопроцентного результата позволила эффективная работа таможенников и юридических лиц с использованием национальной автоматизированной информационной системы электронного декларирования.

Представление таможенному органу документов в электронном виде позволяет сократить время проведения таможенных операций и уменьшить финансовые затраты участников внешнеэкономической деятельности.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 02.08.2017
валюта курс
EUR 2.2924
USD 1.9401
RUB 3.2406
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 01.08.2017
валюта курс +/-
EUR 2.2924 +0.0108
USD 1.9401 -0.0041
RUB 3.2406 +0.0035
все курсы архив

Курсы в банках
на 02.08.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3010 2.3080
USD 1.9470 1.9530
RUB 3.2150 3.2300
подробнее

Конвертация в банках
на 02.08.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1810 1.1860
EUR/RUB 71.3000 72.0000
USD/RUB 60.3000 60.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте