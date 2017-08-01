Мобильный оператор Velcom сделал предложение акционерам ОАО «Гомельский областной техноторговый центр «Гарант» о покупке 100% акций.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, в первый день скупки оператор приобрел контрольный пакет из 96,43% акций компании.

«Заинтересованность в приобретении крупных региональных операторов обусловлена выбранной стратегией предоставления конвергентных широкополосных услуг по всей стране. Она реализуется как путем создания собственной сети, так и покупки действующих игроков на рынке. «Гарант» - отличный кандидат для воплощения нашей стратегии. Это устойчиво работающая компания с надежной сетью и хорошими перспективами. Мы рады приветствовать его в семье Velcom», - рассказал генеральный директор компании Velcom Гельмут Дуз.

ОАО «Гомельский областной техноторговый центр «Гарант» - третий по величине интернет-оператор в стране, который предоставляет услуги фиксированного интернет-доступа, цифрового и кабельного телевидения в Гомеле и Гомельской области.