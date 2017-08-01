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ЭКОНОМИКА РБ
КОМПАНИЯ VELCOM ПРИОБРЕЛА КОНТРОЛЬНЫЙ ПАКЕТ АКЦИЙ ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО ТЕХНОТОРГОВОГО ЦЕНТРА «ГАРАНТ»
11:35 02.08.2017
Мобильный оператор Velcom сделал предложение акционерам ОАО «Гомельский областной техноторговый центр «Гарант» о покупке 100% акций.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, в первый день скупки оператор приобрел контрольный пакет из 96,43% акций компании.
«Заинтересованность в приобретении крупных региональных операторов обусловлена выбранной стратегией предоставления конвергентных широкополосных услуг по всей стране. Она реализуется как путем создания собственной сети, так и покупки действующих игроков на рынке. «Гарант» - отличный кандидат для воплощения нашей стратегии. Это устойчиво работающая компания с надежной сетью и хорошими перспективами. Мы рады приветствовать его в семье Velcom», - рассказал генеральный директор компании Velcom Гельмут Дуз.
ОАО «Гомельский областной техноторговый центр «Гарант» - третий по величине интернет-оператор в стране, который предоставляет услуги фиксированного интернет-доступа, цифрового и кабельного телевидения в Гомеле и Гомельской области.
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