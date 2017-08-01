Скидку в размере 20% на ряд товаров предоставят Комаровский и Курасовщинский рынки, а также ТЦ «Купаловский» 2 августа, передает агентство «Минск-Новости».

На Комаровке можно будет купить по сниженной цене овощи и фрукты, мясные и молочные продукты, свежемороженую рыбу, колбасные и кондитерские изделия, бакалейные товары, соления, специи, кофе и чай, орехи и сухофрукты, товары для животных, саженцы роз и семена.

На Курасовщинском рынке — овощи и фрукты, орехи и сухофрукты, одежду и обувь, детские игрушки.

В ТЦ «Купаловский» скидки будут на женскую одежду, парфюмерию и косметику, книги, игрушки и сувенирную продукцию.

Кроме того, стоимость блюд собственного производства в буфете торгового центра и обеденного меню в столовой Комаровки снизят на 20%.