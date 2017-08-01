ОО «Минский столичный союз предпринимателей и работодателей» в связи с поступающими обращениями членов Союза за помощью при составлении возражений по актам проверок и обжаловании, как актов проверок, так и постановлений, выражает обеспокоенность стилем и методами проведения налоговых проверок со стороны Инспекций по налогам и сборам. Об этом заявил финансовый директор Союза, член Межведомственной рабочей группы по изучению проблемных вопросов в области бухгалтерского учета при Министерстве по налогам и сборам Беларуси, член Общественно-консультативного совета при Министерстве труда и социальной защиты Беларуси Анатолий Гольдберг на пресс-конференции, приуроченной к 20-летию Союза.

Он привел отрывок из отзыва Союза на акт проверки, поступивший в ОО «МССПиР» от одного из членов Союза.

«Эксперты ОО «МССПиР»» внимательно изучили акт проверки и считают, что действия проверяющих, изложенные в акте проверки, противоречат директиве №4, а также указу №510 от 16.10.2009г. «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в РБ» - п.15, п.22; и «Положения о порядке организации и проведении проверок» п.3, п.5, п.59, п.60, п.71.

Ряд положений акта напрямую противоречит требованиям пункта п. 2 ст. 78 НК и ч. 4 п. 59 «Положения о порядке организации и проведения проверок» утвержденного указом №510 от 16.10.2009 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь», где сказано: «В акте проверки должны быть соблюдены ясность и точность изложения выявленных фактов. Не допускается включение в акт проверки различного рода не подтвержденных документально фактов и данных о деятельности проверяемого субъект», – говорится в отзыве.

По словам А. Гольдберга, в основе как актов проверки, так и возражений на эти акты проверки лежит различное понимание и оценка взаимоотношений проверяемых организаций с их контрагентами с позиции их оценки применительно к указу №448.

«В свое время ОО «МССПиР» активно принимало участие в разработке положений этого указа, что позволяет нам говорить о недопустимо широком толковании его положений отдельными проверяющими – работниками ИМНС», – сказал он.

В соответствии с частью второй подпункта 1.10 пункта 1 указа N488 от 23.10.2012 первичный учетный документ может быть признан контролирующим органом по результатам проверки, проведенной в пределах его компетенции, не имеющим юридической силы в случае наличия у контролирующего органа и (или) представления правоохранительными органами доказательств, опровергающих факт совершения отраженной в нем хозяйственной операции.

Эксперт подчеркнул, что исходя из указанной нормы, контролирующий орган самостоятельно или с помощью правоохранительных органов должен собрать доказательства, которые однозначно подтверждают факт принятия субъектом предпринимательской деятельности к учету первичных учетных документов, содержащих недостоверную информацию как об участниках сделки, так и о самой хозяйственной операции, т.е. доказать фиктивность информации в первичных учетных документах.

«Только тогда эти доказательства, положенные в основу акта проверки, позволят сделать вывод об отсутствии у документа юридической силы и повлечь последующую корректировку уплаченных в бюджет налогов», – пояснил финансовый директор МССПиР.

При этом доказательства должны иметь отношение только к тому первичному учетному документу, юридическая сила которого опровергается. Кроме того, они должны быть получены в установленном законодательством порядке, т.к. в силу ст. 27 Конституции Беларуси доказательства, полученные с нарушением закона, не имеют юридической силы.

«Все возражения по актам проверок как раз и показывают, что изложенные в акте обстоятельства не являются доказательствами, опровергающими факт совершения хозяйственной операции, а являются лишь предположениями проверяющих», – сказал А. Гольдберг.

Так, в ряде актов проверок указывалось на совершение в 2008, 2009, 2010 годах коммерческих операций с «контрагентами-поставщиками, включенными в Реестр коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей с повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере». Однако в указанные годы никакого Реестра коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей с повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере не существовало. Указ №488 вступил в силу с 1 января 2013 г., а до этого времени, никакой обязанности проверять своих контрагентов у предприятий не было. В качестве аргументов, обосновывающих выводы проверяющих, в акте указывалось, что согласно данным базы корпоративного портала Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Беларуси контрагенты проверяемого предприятия на момент заключения договорных отношений не имеют зарегистрированных наемных работников, кроме директора.

«Никакое предприятие не имеет доступа к базе данных ФСЗН, а кроме того, если предприятие не оформляет работников, а платит им, как сейчас принято говорить, «зарплату в конвертах», то это нарушение того, кто это делает, а не его партнера. Эксперты ОО «МССПиР», оказывая помощь членам своего Союза, очень тщательно изучают ситуацию и документы и, если предприниматели не правы и допустили нарушения, откровенно указывают им на их ошибки или нарушения. Однако приведенные примеры настораживают своей систематичностью и вольным обращением с законодательством со стороны работников ИМНС по Минску», – сказал А. Гольдберг.