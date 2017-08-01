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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛАРУСЬ ПРИНИМАЕТ ДОПМЕРЫ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ ВВОЗА СВИНИНЫ ИЗ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ РОССИИ
10:29 02.08.2017

Беларусь принимает дополнительные меры по недопущению ввоза свинины из Московской области России.

«По информации Россельхознадзора от 28.07.2017 г. на территории Московской области России зарегистрированы новые случаи заболевания восприимчивых видов животных африканской чумой свиней. В связи с этим необходимо принять дополнительные меры по недопущению ввоза на территорию Беларуси из России живых свиней, спермы хряков, свинины и продуктов ее переработки, кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья, щетины, мяса от диких кабанов, охотничьих трофеев, полученных от восприимчивых видов животных и кормовых добавок для животных растительного и животного происхождения, в том числе из рыбы и птицы, бывшего в употреблении оборудования для транспортировки свиней и сырья (продукции) животного происхождения, содержания, убоя и разделки свиней», - говорится в указании Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.

Ограничения не распространяются на разрешения, выданные по согласованию с комитетами по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкомов Беларуси, на прошедшие термическую обработку в процессе производства шрота для производства комбикормов для животных и комбикорма для ценных видов рыб.

Также необходимо принять дополнительные меры контроля по обеспечению биологической защиты крупных свиноводческих комплексов, свиноводческих ферм и хозяйств всех форм собственности.
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