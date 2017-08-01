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ЭКОНОМИКА РБ
ЛУКАШЕНКО НАЗНАЧИЛ ИВАНА БОГУСЛАВСКОГО НАЧАЛЬНИКОМ ГЛАВНОЙ ВОЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ ВС
10:00 02.08.2017
Александр Лукашенко назначил полковника Ивана Богуславского начальником главной военной инспекции Вооруженных Сил. Соответствующий указ №273 глава государства подписал 1 августа, сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента.
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