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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ТРИ МЕСЯЦА АКЦИИ ПОЧТИ 20 ТЫСЯЧ ДЕРЖАТЕЛЕЙ КАРТ СОВЕРШИЛИ ПОКУПКИ ПОЧТИ НА 4,4 МЛН РУБЛЕЙ – ASSIST BELARUS
09:30 02.08.2017
В Беларуси с 15 марта по 14 июня проводилась рекламная игра «Накупи на машину», организованная платежной системой Visa, в партнерстве с провайдером электронных платежей Assist Belarus и несколькими крупными онлайн-компаниями Беларуси.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Assist Belarus, целью активности было привлечь к онлайн-покупкам банковскими картами как можно большую аудиторию, в том числе тех, кто раньше не использовал такой вариант оплаты покупок. Технологическим партнером мероприятия выступил Assist Belarus, обеспечивший взаимодействие и информирование всех участников, включая покупателей. В Беларуси такой функционал маркетинговой активности с участием платежной системы, провайдера электронных платежей и нескольких онлайн-компаний был реализован впервые.
«В результате мероприятия средний чек покупок участников акции вырос на 20%, а средняя выручка на одного пользователя (ARPU) увеличилась на 14%. Прирост новых покупателей у магазинов-партнеров акции составил 29% за время проведения мероприятия (для сравнения – у других магазинов за тот же период прирост составил в среднем 6% по статистике Assist). Почти каждый второй покупатель, оплачивающий покупку картой Visa (46%), участвовал в акции», – отметил директор Assist Belarus Вячеслав Сенин.
В розыгрыше приняли участие почти 20 тысяч держателей карт, совершивших покупок на 4,38 млн белорусских рублей. Было разыграно 1060 ценных призов, а также главный приз – автомобиль Audi A4.
Главный приз выиграла Анна Иванчик, которая совершила онлайн-покупки картой на сайтах всех онлайн-ресурсов партнеров акции.
«Благодаря возможности оплатить все эти покупки через интернет платежной картой Visa я не потратила много времени, еще и выиграла такой неожиданный и крутой приз! Радости нет предела», - поделилась впечатлениями от победы участница.
Организатором рекламной игры выступила ООО «360 медиа групп», онлайн-партнерами были интернет-магазины и сервисы Belavia.by, Sushivesla.by, 21vek.by, Kvitki.by, Silverscreen.by.
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