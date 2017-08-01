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ЭКОНОМИКА РБ


ВИТЕБСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ЗА СЕМЬ МЕСЯЦЕВ ПРЕСЕКЛИ НА 17% БОЛЬШЕ ПОПЫТОК ДАЧИ ВЗЯТКИ
09:17 02.08.2017

За семь месяцев витебские таможенники пресекли на 17% больше попыток дачи незаконного вознаграждения по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Витебской таможне, не каждый случай оставления денег в документах для таможенного оформления является злым умыслом. Водители транспортных средств чаще всего объясняют такие случаи простой забывчивостью и невнимательностью, например «расплачивался в магазине и оставил деньги в паспорте» или «после оплаты счетов в банке положил сдачу со всеми документами в папку».

Однако для сотрудника таможни факт оставления денежной купюры в документах при подаче таможенному органу является нарушением режима пропуска, что влечет штраф до 50 базовых величин, а при повторном случае – до 100 базовых величин, при условии отсутствия признаков уголовного преступления «Дача взятки».

«Забывчивость» и «невнимательность» приводят не только к потере денег на уплату штрафа, но и к многократному усложнению таможенного контроля: таможенниками фиксируется административное правонарушение, груз и транспортное средство досматриваются более тщательно.

Витебская таможня призывает не оставлять денежные купюры в документах для таможенного оформления.
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