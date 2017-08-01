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ЭКОНОМИКА РБ
«БЕЛТЕЛЕКОМ» ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В НАПОЛНЕНИИ ПАКЕТОВ ТЕЛЕКАНАЛОВ ZALA
17:16 01.08.2017
РУП «Белтелеком» вносит изменения в наполнении пакетов телеканалов ZALA.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, с 1 августа начинается вещание:
телеканала RTG HD, Russian Travel Guide HD, вместо телеканала Outdoor channel HD в составе дополнительного тематического пакета «Семейный HD» ZALA IPTV, а также в базовом пакете «Канапа ТВ» SMART ZALA;
тестового телеканала «A-One – Первый альтернативный» (после ребрендинга «ТНТ Music») в составе всех базовых пакетов ZALA IPTV и базового пакета «Канапа ТВ» SMART ZALA;
тестового телеканала «Футбол» в составе дополнительного тематического пакета «Спортивный» ZALA IPTV.
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