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ЭКОНОМИКА РБ


«БЕЛТЕЛЕКОМ» ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В НАПОЛНЕНИИ ПАКЕТОВ ТЕЛЕКАНАЛОВ ZALA
17:16 01.08.2017

РУП «Белтелеком» вносит изменения в наполнении пакетов телеканалов ZALA.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, с 1 августа начинается вещание:

телеканала RTG HD, Russian Travel Guide HD, вместо телеканала Outdoor channel HD в составе дополнительного тематического пакета «Семейный HD» ZALA IPTV, а также в базовом пакете «Канапа ТВ» SMART ZALA;

тестового телеканала «A-One – Первый альтернативный» (после ребрендинга «ТНТ Music») в составе всех базовых пакетов ZALA IPTV и базового пакета «Канапа ТВ» SMART ZALA;

тестового телеканала «Футбол» в составе дополнительного тематического пакета «Спортивный» ZALA IPTV.
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