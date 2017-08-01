В первом полугодии 2017 года наметилась тенденция снижения количества обращений в экономические суды и уменьшения нагрузки на судей. Об этом сообщил первый заместитель председатель Верховного суда Валерий Калинкович.

По его словам, в экономические суды поступило порядка 69,3 тыс. обращений (в 1 пол. 2015 года – 100,5 тыс., в 1 пол. 2016 года – 89,9 тыс.), из которых первичные обращения – около 66,1 тыс., в порядке обжалования принятых судебных постановлений – 3,1 тыс.

«Общее уменьшение поступления по сравнению с аналогичным периодом 2016 года составляет 23%. Поступление обращений снизилось во всех судах республики равномерно в пределах 22% – 27%.

Экономическими судами по первой инстанции рассмотрено 58,8 тыс. дел. Из них рассмотрено в порядке искового производства около 11 тыс. дел; в порядке приказного – 43,8 тыс. дел; в порядке административного производства – 3, 2 тыс. дел», – сказал В. Калинкович.

Первый зампредседателя ВС отметил, что впервые за последние четыре года отмечается уменьшение на 15% количества поступивших заявлений об экономической несостоятельности (банкротстве). В первом полугодии 2017 года завершены производства по 880 делам об экономической несостоятельности (банкротстве).

«На фоне значительного снижения общего количества поступающих первичных обращений в экономические суды (на 23%) наблюдается увеличение количества обращений в порядке обжалования в вышестоящие инстанции (на 2,6%) и рост удельного веса отмененных судебных постановлений к общему числу рассмотренных (с 1,3% до 1,9%)», – подчеркнул В. Калинкович.

Он сообщил, что от числа рассмотренных экономическими судами дел по первой инстанции стадии апелляционного рассмотрения прошло 11,2% дел (в 1 пол. 2015 года – 7,5%, в 1 пол. 2016 года – 8,7%), кассационного рассмотрения – 5,5% дел (в 1 пол. 2015 года – 3,3%, 1 пол.2016 года 3,8%), пересмотра в порядке надзора – порядка 1% дел (в 1 пол. 2015 года – 0,7%, в 1 пол.2016 года – 0,4%).

Отмененные судебные постановления составляют 1,9% от общего количества дел, рассмотренных по первой инстанции (с учетом искового производства и производства по делам об экономической несостоятельности (банкротстве)). В 1 пол. 2015 года соотношении отмененных судебных постановлений к общему количеству рассмотренных дел – 1,4%, в 1 пол. 2016 года – 1,3%.

«Экономическими судами по-прежнему активно проводились примирительные процедуры, количество которых в первой половине 2017 года составило 3191. В результате по 2068 делам стороны урегулировали спор и заключили соответствующие соглашения о примирении, добровольно урегулировав возникшие разногласия», – сказал В. Калинкович.