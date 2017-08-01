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ЭКОНОМИКА РБ


В ПАРКЕ «ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ» ВОЗМОЖНО СОЗДАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ СИСТЕМЫ ВПК
16:33 01.08.2017

В Китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень» возможно создание предприятий системы военно-промышленного комплекса. Об этом заявил Александр Лукашенко 1 августа на встрече с председателем Комитета по контролю и управлению государственным имуществом при Государственном совете Китая Сяо Яцином.

Президент назвал в качестве одного из направлений для развития взаимодействия совместное с государственными корпорациями укрепление военно-технического сотрудничества.

«Вполне возможно и неплохо было бы создание в парке высокотехнологичных предприятий системы военно-промышленного комплекса. Можно совместных, можно китайских. И нужно, чтобы китайские корпорации ВПК пришли в этот парк», - сказал А. Лукашенко.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, в целом на встрече подробно и предметно обсуждались перспективы развития Китайско-белорусского индустриального парка. Речь в частности шла о создании инвестиционного фонда для привлечения новых резидентов. Планируется, что изначальный размер фонда будет составлять 585 млн долларов с перспективой увеличения до 1 млрд долларов и более по мере необходимости.

Кроме создания инвестиционного фонда, в числе направлений, которые намерена развивать китайская сторона совместно с белорусскими партнерами, исследовательская работа, в том числе в вопросе потребностей рынка в той или иной продукции, подготовка кадров, обучение и повышение квалификации работников предприятий – резидентов парка.

Ожидается, что парк «Великий камень» будет включен в список проектов, которые курирует Комитет по контролю и управлению государственным имуществом при Госсовете Китая. Это даст дополнительные возможности для оказания помощи в привлечении инвесторов, решении вопросов развития сотрудничества, особенно по линии госпредприятий.
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