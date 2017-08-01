Новая подстанция 330 кВ «Поставы» введена в эксплуатацию.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГПО «Белэнерго», строительство подстанции «Поставы» является одним из ключевых объектов реализации крупномасштабного инвестиционного проекта «Строительство АЭС в Республике Беларусь. Выдача мощности связь с энергосистемой». Проект предусматривает строительство воздушных линий электропередачи 330 кВ протяженностью 1032,5 км на территории Гродненской, Минской и Витебской области, реконструкцию существующих ВЛ 110-330 кВ 672,4 км, реконструкцию 4 объектов (открытого распределительного устройства 330 кВ на Минской ТЭЦ-4, подстанции 330 кВ «Россь», подстанции 220 кВ «Столбцы», подстанции 330 кВ «Сморгонь» с установкой второго трансформатора) и строительство новой подстанции 330 кВ «Поставы» с установкой двух автотрансформаторов и шунтирующего реактора.

Строительство подстанции началось в феврале 2015 года и завершено в июле 2017 года. Стоимость проекта составила 40,7 млн долл. США. Площадка под строительство ПС 330 кВ «Поставы» размером 21,8 га расположена на землях СПК «Куропольский», в 100 метрах западнее населенного пункта Бирвито Поставского района Витебской области. Подстанция «Поставы» - одна из крупнейших в республике.

Она является опорной подстанцией для ведения электрических режимов в северном регионе объединенной энергосистемы Беларуси. Ввод ее в работу будет также способствовать повышению надежности электроснабжения потребителей не только Поставского района, но и близлежащих районов Витебской и Минской области.

На подстанцию заведены существующие и новые высоковольтные линии электропередачи, сооружаемые для выдачи мощности АЭС. К подстанции подключены семь линий напряжением 330 кВ, две из которых имеют непосредственную связь с высоковольтным распределительным устройством Белорусской АЭС.

В ходе строительства на подстанции возведены: открытые распределительные устройства 330 кВ и 110 кВ, закрытое распределительное устройство 10 кВ, общеподстанционный пункт управления, здание вспомогательного назначения, насосная пожаротушения, внутриплощадочные и подъездные дороги, проходная.

На подстанции установлены два автотрансформатора напряжением 330/110/10 кВ номинальной мощностью 125 MBAр. Для компенсации реактивной мощности установлен управляемый шунтирующий реактор класса напряжения 330 кВ и мощностью 180 МВАр. Для резервирования питания собственных нужд на подстанции установлен один двухобмоточный трансформатор 110/10 кВ мощностью 2,5 MBAр.

После ввода в эксплуатацию подстанция перейдет в оперативное ведение и управление центральной диспетчерской службы РУП «Витебскэнерго». Для оперативного управления и обслуживания оборудования подстанции в филиале РУП «Витебскэнерго» «Глубокские электрические сети» созданы новые рабочие места.

К строительству подстанции «Поставы» в качестве субподрядчиков привлекались организации, входящие в состав ГПО «Белэнерго», РУП «Белэнергосетьпроект» (проектные работы) и ОАО «Белэлектромонтажналадка» (монтажные и пусконаладочные работы).