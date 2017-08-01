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ЭКОНОМИКА РБ


НА ТЕРРИТОРИИ ПАРКА «ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ» СОЗДАНЫ ОДНИ ИЗ САМЫХ ЛУЧШИХ В МИРЕ ПРАВОВЫХ УСЛОВИЙ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА – ЛУКАШЕНКО
15:52 01.08.2017

На территории парка «Великий камень» созданы одни из самых лучших в мире правовых условий ведения бизнеса. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече 1 августа с председателем Комитета по контролю и управлению государственным имуществом при Государственном совете Китая Сяо Яцином.

Президент отметил, что парк становится международным, широкий интерес к нему проявляется со стороны белорусских, европейских, американских и российских компаний. Он привел в качестве примера глобального европейского оператора «Дуйспорт», который готов участвовать в управлении парком и применять там свой опыт.

На встрече также присутствовали представители ряда крупных китайских корпораций, большинство из которых – акционеры и резиденты парка.

«Их пример демонстрирует на практике взаимную выгоду и потенциал сотрудничества в инвестиционной сфере», - сказал А. Лукашенко.

По его словам, в ближайшее время необходимо усилить взаимодействие по многим направлениям. В их числе прямое инвестирование в парк, строительство новых высокотехнологичных предприятий, предприятий завтрашнего дня.

«Вы сами понимаете, если мы построим предприятия даже не вчерашнего, а сегодняшнего дня, то продукцию этих предприятий мы не сможем реализовать на рынках Европейского союза и дальше. Нам нужны высокотехнологичные предприятия, продукцию которых мы могли бы продавать в любом уголке планеты», - отметил глава государства.

Он подчеркнул, что масштаб общего проекта и его огромные возможности позволяют рассчитывать на более весомое присутствие в парке китайских госкорпораций.

«Я уверен, если такой процесс пойдет, то парк получит серьезное новое дыхание, новые возможности», - сказал А. Лукашенко.
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