|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|01.08.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
НА ТЕРРИТОРИИ ПАРКА «ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ» СОЗДАНЫ ОДНИ ИЗ САМЫХ ЛУЧШИХ В МИРЕ ПРАВОВЫХ УСЛОВИЙ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА – ЛУКАШЕНКО
15:52 01.08.2017
На территории парка «Великий камень» созданы одни из самых лучших в мире правовых условий ведения бизнеса. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече 1 августа с председателем Комитета по контролю и управлению государственным имуществом при Государственном совете Китая Сяо Яцином.
Президент отметил, что парк становится международным, широкий интерес к нему проявляется со стороны белорусских, европейских, американских и российских компаний. Он привел в качестве примера глобального европейского оператора «Дуйспорт», который готов участвовать в управлении парком и применять там свой опыт.
На встрече также присутствовали представители ряда крупных китайских корпораций, большинство из которых – акционеры и резиденты парка.
«Их пример демонстрирует на практике взаимную выгоду и потенциал сотрудничества в инвестиционной сфере», - сказал А. Лукашенко.
По его словам, в ближайшее время необходимо усилить взаимодействие по многим направлениям. В их числе прямое инвестирование в парк, строительство новых высокотехнологичных предприятий, предприятий завтрашнего дня.
«Вы сами понимаете, если мы построим предприятия даже не вчерашнего, а сегодняшнего дня, то продукцию этих предприятий мы не сможем реализовать на рынках Европейского союза и дальше. Нам нужны высокотехнологичные предприятия, продукцию которых мы могли бы продавать в любом уголке планеты», - отметил глава государства.
Он подчеркнул, что масштаб общего проекта и его огромные возможности позволяют рассчитывать на более весомое присутствие в парке китайских госкорпораций.
«Я уверен, если такой процесс пойдет, то парк получит серьезное новое дыхание, новые возможности», - сказал А. Лукашенко.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 02.08.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 01.08.2017
Курсы в банках
на 01.08.2017
Конвертация в банках
на 01.08.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте