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ЭКОНОМИКА РБ


МОБИЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР МТС УДВОИЛ ТРАФИК НА УСЛУГЕ «ИНЕТ ЗА ГРАНИЦЕЙ»
15:12 01.08.2017

Мобильный оператор МТС запускает акцию «Путешествие начинается!».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, весь август абоненты услуги «Инет за границей» будут получать в 2 раза больше трафика по обычной цене. Услуга позволяет обезопасить себя и от непредвиденных трат: после того как трафик закончится, доступ к мобильному интернету автоматически заблокируют.

Вместо привычных 50 и 30 МБ для регионов «СНГ» и «Европа» пользователям услуги «Инет за границей» ежедневно будут начислять по 100 и 60 МБ трафика без доплат. В итоге стоимость 1 МБ для первой категории стран составит меньше 0,11 руб., для второй – около 0,18 руб.

Удвоив пакеты трафика в рамках услуги «Инет за границей», МТС расширил и список роуминговых партнеров. Сегодня услугу поддерживают более 70 зарубежных операторов в 50 государствах мира.

Стоимость предложения «Инет за границей» – 10,99 руб. в сутки. Плата взимается только в том случае, если абонент воспользовался мобильным интернетом. Подключить услугу можно с помощью USSD-команды *760#, в приложении «Мой МТС», интернет-помощнике и в салонах связи МТС.

Если трафика нужно еще больше, можно активировать опцию «Инет +30» и дополнительно получить 30 МБ трафика в сутки за 5,99 руб. Для этого надо отправить USSD-запрос *780#, можно воспользоваться приложением «Мой МТС» или интернет-помощником.
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