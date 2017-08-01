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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ В БЮДЖЕТ МИНСКА ПОСТУПИЛО БОЛЕЕ 5 МЛРД РУБЛЕЙ
13:55 01.08.2017
На 1 июля в консолидированный бюджет Минска поступило 5,3 млрд рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Минску, по сравнению с прошлым годом поступления выросли на 165,1 млн рублей или на 3,2%.
Основная часть доходов бюджета столицы (97,1%) сформирована за счет платежей, уплаченных в добровольном порядке.
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