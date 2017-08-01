ЭКОНОМИКА РБ

ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ В БЮДЖЕТ МИНСКА ПОСТУПИЛО БОЛЕЕ 5 МЛРД РУБЛЕЙ

13:55 01.08.2017 На 1 июля в консолидированный бюджет Минска поступило 5,3 млрд рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Минску, по сравнению с прошлым годом поступления выросли на 165,1 млн рублей или на 3,2%. Основная часть доходов бюджета столицы (97,1%) сформирована за счет платежей, уплаченных в добровольном порядке.