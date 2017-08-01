Белорусские школьники завоевали медали на 28-й Международной биологической олимпиаде, которая прошла 23-30 июля на базе университета Уорвика (Ковентри, Великобритания).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Министерства образования, в этом году, как и в прошлом, все участники белорусской команды вернулись домой с медалями: серебро получила Анна Галькевич, выпускница гимназии №12 Минска, Александр Колядич, Владислава Костицына (Лицей БГУ) и Полина Тумаш (средняя школа №5 Сморгони) удостоены бронзовых медалей.

В олимпиаде приняли участие 260 школьников из 67 стран мира.

Международная биологическая олимпиада проводится ежегодно, начиная с 1990 года. В состав сборной команды от страны входят четыре школьника – победителя национальной олимпиады. Соревнование и присуждение наград проводятся индивидуально. Золотыми медалями награждаются 10% участников, показавших лучшие результаты, следующие 20% получают серебро, еще 30% – бронзу. Оцениваются как теоретические знания, так и практические навыки участников.

Руководители и тренеры команды: Василий Панкратов, научный сотрудник лаборатории нехромосомной наследственности Института генетики и цитологии Национальной академии наук Беларуси, кандидат биологических наук и Оксана Нестерова, доцент кафедры общей экологии и методики преподавания биологии биологического факультета БГУ, кандидат биологических наук.