ЭКОНОМИКА РБ

ДВИЖЕНИЕ МАРШРУТНОГО ТРАНСПОРТА ПО СТОЛИЧНОЙ УЛИЦЕ КУЙБЫШЕВА ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ С 7 АВГУСТА

13:10 01.08.2017 Движение маршрутного транспорта по улице Куйбышева в Минске восстанавливается с 7 августа в связи с окончанием дорожных работ. Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГУ «Столичный транспорт и связь», восстанавливается работа автобусных маршрутов №24, 44, 59, 91, 136, 1024-ТК, троллейбусных маршрутов №12, 29 по постоянным трассам. Отменяется работа временного автобусного маршрута №929. Пассажирам, имеющим многоразовые проездные документы на автобус на август 2017 года, предоставляется до 31 августа право проезда без дополнительной оплаты в троллейбусах маршрутов №29.