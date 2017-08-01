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ЭКОНОМИКА РБ
ДВИЖЕНИЕ МАРШРУТНОГО ТРАНСПОРТА ПО СТОЛИЧНОЙ УЛИЦЕ КУЙБЫШЕВА ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ С 7 АВГУСТА
13:10 01.08.2017
Движение маршрутного транспорта по улице Куйбышева в Минске восстанавливается с 7 августа в связи с окончанием дорожных работ.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГУ «Столичный транспорт и связь», восстанавливается работа автобусных маршрутов №24, 44, 59, 91, 136, 1024-ТК, троллейбусных маршрутов №12, 29 по постоянным трассам.
Отменяется работа временного автобусного маршрута №929.
Пассажирам, имеющим многоразовые проездные документы на автобус на август 2017 года, предоставляется до 31 августа право проезда без дополнительной оплаты в троллейбусах маршрутов №29.
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