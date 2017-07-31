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ЭКОНОМИКА РБ


МИНСВЯЗИ 9 АВГУСТА ВЫПУСКАЕТ В ОБРАЩЕНИЕ КОНВЕРТ С ОРИГИНАЛЬНОЙ МАРКОЙ «100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПИМЕНА ПАНЧЕНКО»
12:10 01.08.2017

Министерство связи и информатизации Беларуси 9 августа выпускает в обращение конверт с оригинальной маркой «100 лет со дня рождения Пимена Панченко».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе РУП «Белпочта», номинал марки «А» соответствует тарифу на пересылку простого письма массой до 20 г включительно в пределах Беларуси.

Марка. Пімен Панчанка (Пимен Панченко — на бел. языке, портрет). Иллюстрация. 100 гадоў з дня нараджэння Пімена Панчанкі (100 лет со дня рождения Пимена Панченко — на бел. языке, обложки книг, пейзажная зарисовка).

Проект подготовлен в сотрудничестве с Государственным музеем истории белорусской литературы.

Цвет мастики — черный. Художник конверта и спецштемпеля Николай Рыжий. Дизайн Татьяны Кузнецовой. Тираж конверта 75 тыс.

Специальное памятное гашение будет проходить 23 августа в отделении почтовой связи №1 Минска (магазин «Филателия», ул. Московская, 16).
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