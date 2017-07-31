31 июля завершено строительство Витебской гидроэлектростанции на Западной Двине.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в РУП «Витебскэнерго», подписан акт приемочной комиссии о вводе новой ГЭС в эксплуатацию.

Витебская ГЭС станет самой мощной гидроэлектростанцией в республике. Ее установленная электрическая мощность составит 40 МВт. Этого достаточно, чтобы обеспечить электроэнергией потребителей Витебского района. Работа новой ГЭС снизит потребление экспортируемого природного газа, что позволит повысить энергетическую безопасность нашей страны.

К реализации инвестиционного проекта «Строительство Витебской ГЭС на реке Западная Двина Витебской области» РУП «Витебскэнерго» приступило в 2010 году. Генеральным подрядчиком строительства выступала иностранная подрядная организация «Китайская национальная корпорация по электрооборудованию» (CNEEC). Обслуживанием объекта на этапе строительства совместно со специалистами РУП «Витебскэнерго» занимались представители компании CNEEC, чье оборудование установлено на ГЭС. Всего же на объекте были задействованы более десятка проектных, строительных и электротехнических организаций.

Проект состоит из трех частей. Основные объекты строительства – гидроузел, состоящий из четырех гидроагрегатов мощностью 10 мВт каждый, схема выдачи мощности в энергосистему и водохранилище. Построены здания и сооружения гидроузла, водосливной плотины, земляной плотины, ОРУ-110кВ и судоходный шлюз.

Ожидаемая годовая выработка электроэнергии составит 138 млн кВт×ч. Обслуживать новую станцию будет около 30 человек.