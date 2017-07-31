Полковник Константин Кучинский назначен начальником управления военной контрразведки Комитета государственной безопасности Беларуси. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, кроме этого, генерал-майор Александр Назаренко освобожден от данной должности и уволен с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.